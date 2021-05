Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Imbisseinbrecher in Buxtehude, Verkaufswagen in Apensen aufgebrochen und darin Feuer gelegt

Stade (ots)

1. Unbekannte Imbisseinbrecher in Buxtehude

Bisher unbekannte Einbrecher sind über das Pfingstwochenende zwischen Samstagabend, 18:00 h und Dienstmorgen, 11:00 h in Buxtehude in der Konrad-Adenauer-Allee an einen dortigen Imbiss gelangt und haben mehrere Schlösser aufgebrochen.

Aus dem Inneren wurden anschließend Getränkedosen, Würste und 5 kg Pommes sowie eine vor dem Imbiss stehende Mülltonne entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Verkaufswagen in Apensen aufgebrochen und darin Feuer gelegt

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 18:00 h und Dienstag, 08:00 h in Apensen in der Beckdorfer Straße einen dort auf dem REWE-Parkplatz stehenden Spargel-Verkaufswagen aufgebrochen und anschließend im Inneren Feuer gelegt.

Zum Glück ging dieses dann aber aus ohne dass der gesamte Wagen in Flammen aufging.

Durch das Feuer wurde die Ware und das Innere des Verkaufswagens beschädigt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

