Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 57-Jährige hatte gegen 13.50 Uhr die Willy-Brandt-Straße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße befahren, als er in Höhe der Lothringer Straße aus unbekannter Ursache stürzte. Der Bocholter kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zwei unbekannte Radfahrerinnen hatten Erste Hilfe geleistet. Die Polizei bittet diese, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

