Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Varel - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:30 bis 14:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt in der Gertrud-Barthel-Straße in einem unbeobachteten Moment eine Geldbörse aus einem an einem Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Bitte lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeobachtet!

