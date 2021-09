Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmittag, um 12:55 Uhr, befüllte ein bislang unbekannter Täter einen Rucksack mit Waren aus einem Sonderposten-Markt in der Güterstraße und versuchte, den Kassenbereich unbemerkt zu passieren. Als ihn eine Mitarbeiterin darauf ansprach, schubste er diese aus dem Weg und flüchtete. An seinem zurückgelassenen Fahrrad konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 170 cm - etwa 25 Jahre alt - blondes Haar, kurz, zur Seite gegelt - keine Brille - Sprache: hochdeutsch ohne Akzent - führte einen petrolfarbenen Rucksack mit Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

