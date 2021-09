Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw in Varel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 28-Jährigen ein

Varel (ots)

Am späten Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte aus Varel in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße einen 28-jährigen Transporter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, leitete ein Strafverfahren ein und ordnete eine Blutentnahme an.

