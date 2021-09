Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Werkzeug in Wilhelmshaven entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 11.09.2021, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, den 15.09.2021, 14:14 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der tom-Brok-Straße auf und entwendeten - einen Akkuschrauber, Marke Pattfield, - einen Akku, Marke Pattfield, - eine Schlagbohrmaschine, Marke Metabo, und - eine schwarze Sporttasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

