Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Sattelzug fährt sich im Grünstreifen fest

Varel (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 48-jähriger Sattelzug-Fahrer die Krammbeerenstraße in Richtung Tangermoorweg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr sich in dem dortigen Grünstreifen fest. Das Fahrzeug verursachte hier erhebliche Sachschäden; um eine Bergung zu ermöglichen, musste außerdem ein Baum gefällt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell