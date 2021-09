Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 55-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 38-jähriger Vareler mit einem Kleintransporter die Dangaster Straße und übersah offensichtlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Kleintransporter fuhr auf den Pkw auf, der durch den Zusammenstoß gegen eine vorbeifahrende 55-jährige Fahrradfahrerin aus Varel geschoben wurde. Infolgedessen stürzte die 55-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu; an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

