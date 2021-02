Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Holzhütte

Erkelenz (ots)

In einem Waldstück in Erkelenz im Einmündungsbereich der Landstraße 19 und Venloer Straße kam es am Sonntag, 14. Februar, gegen 23.30 Uhr, zu einem Brand einer Holzhütte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

