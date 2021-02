Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 14.02.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Selfkant - Süsterseel - PKW-Diebstahl

Auf der Suestrastraße kam es am 13.02.2021 in der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 07.00 Uhr zu einem PKW-Diebstahl eines Audi mit HS-Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an.

Selfkant - Süsterseel - Diebstahl aus Neubauten

Unbekannten Tätern gelang es, auf der Hubertusstraße in zwei Neubauten einzudringen. Die Tatzeiten liegen in der Zeit zwischen dem 12.02.2021, 11.00 Uhr und dem 13.02.2021, 10.00 Uhr. Zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Hückelhoven - Ratheim - Diebstahl aus Schulgebäude

Über eine Baustelle am Schulgelände auf der Wallstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 12.02.2021, 16.00 Uhr bis 13.02.2021, 09.30 Uhr, Zutritt zum Schulgebäude. Abschließende Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

