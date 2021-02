Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 45 von Sonntag, 14. Februar 2021

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg, Radfahrer bei Verkehrsunfall in Frelenberg schwer verletzt Ein 46jähriger Radfahrer, der die Annabergstraße entgegengesetzt zur Einbahnstraße in Richtung Geilenkirchener Straße befuhr, ist am So., 14.02.2021, gegen 16:00 Uhr schwer verunglückt. Im Einmündungsbereich fuhr er gegen den Pkw eines 25jährigen Frelenbergers, der auf der bevorrechtigten Geilenkirchener Straße unterwegs war. Der Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Geilenkirchen eingeliefert. Der Pkw- Fahrer blieb unverletzt.

