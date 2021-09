Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Dienstagmorgen, um 09:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem bislang unbekannten Pedelec-Fahrer und einem 73-jährigen Pkw-Fahrer aus Schortens. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der Pedelec-Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

