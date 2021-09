Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Motorrollers in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend fand ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen beschädigten Motorroller in einem Gebüsch in der Kurt-Schuhmacher-Straße/Ecke Emil-Lueken-Straße vor. Schnell stellte sich heraus, dass dieser Motorroller am selben Abend, zwischen 21:00 und 22:27 Uhr, durch bislang unbekannte Täter aus dem Karl-Arnold-Weg entwendet worden war. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Motorroller hier an einer Laterne gestanden und war durch eine Lenkradsperre gegen Wegnahme gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. (Aktualisierung am 15.09. um 12:18 Uhr)

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell