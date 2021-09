Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel vom 14.09.2021 Brand von ca. 500 Strohballen in Bockhorn

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, kurz nach 21:00 Uhr, werden Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in Bockhorn alarmiert. Auf einem Flurstück, welches westlich der Woppenkamper Straße gelegen ist, geraten etwa 500 Strohrundballen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren aus Bockhorn, Grabstede und Varel sind mit brandbekämpfenden Maßnahmen befasst, die voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern werden. Der zu erwartende Schaden wird nach erster Schätzung der Feuerwehr mit rund 15000 Euro beziffert. Personenschaden entsteht nicht. Weiterhin bestehen nach aktuellem Erkenntnisstand keine Gefahren für Gebäude oder Ähnliches. Aufgrund starker Brandgasentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell