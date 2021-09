Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - 62-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 23-jähriger Vareler mit seinem Pkw die B210 in Richtung Schortens. In Höhe der L815, an der sog. "Orbiskreuzung", bemerkte der 23-Jährige zu spät, dass eine vor ihm fahrende 62-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste und fuhr dem vorausfahrenden Pkw auf. Die 62-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

