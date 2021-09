Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 12.09.2021, 22:00 Uhr, bis Montag, den 13.09.2021, 05:38 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße. Die Täter erlangten kein Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

