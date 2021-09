Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Neuenburg - 30-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Montagnachmittag bemerkte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel in der Straße "Am Markt" zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dem Pkw hinten auf. Die 30-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Pkw zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu.

