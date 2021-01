Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater 21-Jähriger mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (28.01.2021) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne Fahrschein unterwegs gewesen zu sein und bei der Kontrolle einen Fahrausweisprüfer geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige war gegen 16.10 Uhr mit der Stadtbahnlinie U12 in Richtung Remseck unterwegs. Als er die Kontrolleure bemerkte, stieg er an der Haltestelle Mittnachtstraße aus. Bei der anschließenden Überprüfung versuchte er zu flüchten. Das Prüfpersonal hielt den 21-Jährigen, der offenbar keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, fest, woraufhin er einem 31 Jahre alten Kontrolleur einen Faustschlag versetzte und ihn leicht verletzte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

