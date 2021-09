Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw und Mofa in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Im Verlaufe des gestrigen Montages mussten die Polizei Wilhelmshaven in mehreren Fällen Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr feststellen. Gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Friedensstraße einen 17-jährigen Mofa-Fahrer bei dem sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung erkannten. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der junge Mann räumte den Konsum von Marihuana ein. Etwa eine halbe Stunde später kontrollierten Polizeibeamte am selben Ort einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Wittmund, der ebenfalls Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigte. Hier wurde kein Drogenvortest durchgeführt. Gegen Abend fanden Zollbeamte bei einer Kontrolle in der Otto-Meentz-Straße Marihuana bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Schortens auf. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten auch in diesem Fall Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Alle Betroffenen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

