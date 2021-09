Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, um 20:10 Uhr, versucht ein bislang unbekannter Täter ein in einem Einfamilienhaus in der Einigungsstraße wohnhaftes Ehepaar auszurauben. Der Täter klingelte an der Haustür. Als die am Tatort wohnhafte 65-jährige Wilhelmshavenerin die Haustür öffnete, sprühte ihr der Unbekannte Reizgas ins Gesicht und versuchte, die Frau zurück ins Wohnhaus zu drängen. Die 65-Jährige wehrte sich jedoch; als ihr 69-jähriger Ehemann hinzueilte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 175 cm groß - Bekleidung: insgesamt dunkel, dunkle Cap und dunkles Tuch vor dem Gesicht - Sprache: deutsch mit unkl. Akzent Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell