Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rundballen auf Wiese in Bockhorn in Brand geraten - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, gerieten auf einer Wiese an der Woppenkamper Straße aus bislang ungeklärter Ursache etwa 500 aufgestapelte Rundballen in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Bockhorn, Grabstede und Varel benötigten mehrere Stunden zum Löschen des Brandes, in dessen Verlauf es zu erheblicher Rauchentwicklung kam. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Brandermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell