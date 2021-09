Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus SB-Laden in Sande - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21:45 und 06:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine als Selbstbedienungsladen genutzte Hütte in Marienburg ein. Die Täter entwendeten 30 Eier und beschädigten außerdem die Schließeinrichtung eines Milchautomaten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04422 999750 mit der Polizei Sande in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell