POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung in Varel und Bockhorn - Zeugen gesucht!

Varel/Bockhorn (ots)

Bereits am Freitag, den 10.09.2021, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Bockhorn in einem Pkw Daimler-Benz, älteren Baujahres, die B437 in Richtung Bockhorn. Eine Polizeibeamtin fuhr mit ihrem Pkw in ihrer Freizeit hinter dem 74-Jährigen und beobachtete, wie der Fahrzeugführer zwischen Borgstede und Seghorn mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sodass entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Beamtin folgte dem 74-Jährigen, bis es ihr gelang, ihn anzusprechen und an die zwischenzeitlich alarmierten diensthabenden Kollegen zu übergeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein. Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten des 74-Jährigen gefährdet wurden oder sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

