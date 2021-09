Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Kiosk in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. September 2021, gegen 23:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Kellertür Zutritt in einen Kiosk in der Hunoldstraße in Wardenburg und entwendeten aus einem Tresor Bargeld.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 8.200 Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizei Wildeshausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/9410 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell