Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rollerfahrer ohne Führerschein in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25. September 2021, gegen 05:55 Uhr, führten die Beamten der Polizei Brake in der Kirchenstraße in Brake eine Verkehrskontrolle bei einem 54-jährigen Rollerfahrer aus Brake durch. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Beamten der Polizei Brake untersagten dem 54-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell