Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Pkw überschlagen - Fahrerin unverletzt

Bad Segeberg (ots)

Heute Vormittag (08.02.2021) ist es an der Kreuzung Feldstraße / Lindenstraße in Bornhöved zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-Jährige mit einem Chrysler um 09:22 Uhr die Feldstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Lindenstraße und bog nach links in die Lindenstraße in Richtung Kuhberg ab.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Trappenkamperin beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte einen Baum.

In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Trappenkamp stellten bei der Fahrerin deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab über 1,9 Promille.

Nach derzeitigem Stand blieb die Fahrerin unverletzt. Am Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Die Polizisten ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und fertigten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell