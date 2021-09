Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presse-Erstmeldung: Unfall mit eingeklemmter Person

BAB 48 Rtg. Trier aktuell voll gesperrt

Koblenz (ots)

Um 07:54 Uhr kam es im Bereich der BAB 48 auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt und wird aktuell noch von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Zum Unfallhergang können bislang keine Angaben gemacht werden, es wird zu gegebener Zeit nachberichtet. Die BAB 48 ist in Richtung Trier zurzeit voll gesperrt, da alle 3 Fahrstreifen blockiert sind. Es kommt zu einem größeren Rückstau. Wir bitten aktuell von weitern Anfragen abzusehen.

