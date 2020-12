Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits am 30.11.2020 gegen 09:00 Uhr wurde eine Gartenmauer Im Herzborn in Ellerstadt beschädigt. Ermittlungen vor Ort ergaben nun, das drei große LKW den Feldweg vom einem dortigen Weingut kommend in der Verlängerung Im Herzborn befuhren. Beim Abbiegen nach rechts holte einer der Fahrer zu weit aus und stieß aufgrund der Spurenlage mit der Zugmaschine gegen die Gartenmauer, welche bei dem Anstoß versetzt wurde. Ein an der Mauer befindliches Poolhaus wurde durch den Anstoß ebenfalls beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. An der Grundstücksmauer konnten im Rahmen der Spurensuche blaue Farb-/Kunststoffanhaftungen festgestellt und gesichert werden. Aufgrund der Aufschrift an einem der LKW konnte die Spedition und der entsprechende Fahrer zum Unfallzeitpunkt ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell