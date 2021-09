Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer mit gefälschter Fahrerlaubnis in Lemwerder unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. September 2021, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Brake einen 29-Jährigen aus Lemwerder, der mit seinem Pkw Opel die Stedinger Straße in Lemwerder befuhr. Im Verlauf der Kontrolle zeigte der 29-Jährige eine bulgarische Fahrerlaubnis vor, die sich vor Ort als Fälschung erwies. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Bulgarien zugelassen war, obwohl der Pkw nur in Deutschland gefahren wird.

Die Beamten der Polizei Brake untersagten dem Pkw-Fahrer die Weiterfahrt und beschlagnahmten die gefälschte Fahrerlaubnis. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell