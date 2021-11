Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.11.2021

Goslar

-Radfahrer fuhr auf geparkten PKW auf

Am Donnerstag, 18.11.2021, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Goslarer mit seinem schwarzen Mountainbike den Reinkamp in Fahrtrichtung Am Nordberg. Hierbei stieß er vermutlich infolge Alkoholkonsums gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten roten VW Caddy. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Goslar verbracht. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Goslarer einen Wert von 2,46 Promille ergab, wurde im Krankenhaus zudem eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Die Schadenshöhe am Caddy beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Am Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

