Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 19.11.2021

Goslar (ots)

PKW in Brand

Am Donnerstag, 18.11.2021, gegen 09.15 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein Fahrzeugbrand im Bereich der Bundesstraße 243 "Parkplatz Ziegenberg" mitgeteilt. Der 47jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich Osterode am Harz befand sich bei Eintreffen der eingesetzten Beamten bereits nicht mehr im brennenden Fahrzeug. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Nötigung

Am Donnerstag, 18.11.2021, gegen 11.00 Uhr, sei der Anzeigeerstatter nach eigenen Angaben durch eine derzeit unbekannte männliche Person genötigt worden. Demnach sei ihm die Einfahrt in eine Parklücke im Bereich der Marktstraße in Seesen durch die männliche Person verwehrt worden, indem sich die Person in die Parklücke gestellt und hierbei angedroht hätte, dass er eine Delle in das Fahrzeug des Anzeigeerstatters schlagen würde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell