Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.11.2021

Goslar (ots)

Seesen

-Erneuter Automatenaufbruch an der Autobahn 7

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen wurde an der Tank- und Rastanlage Harz, Höhe Seesen, ein Geldautomat gewaltsam beschädigt.

Dieses Mal wurde am 18.11.21, gegen 03.50 Uhr, durch bislang unbekannte Täter die an der Richtungsfahrbahn Hannover gelegene Rastanlage "Harz Ost" aufgesucht.

Der dort ebenfalls im Eingangsbereich befindliche Geldautomat wurde in gleicher Art und Weise, d.h. mit brachialer Gewalt und unter Benutzung eines PKW als Hilfsmittel, geöffnet.

Innerhalb weniger Minuten wurde aus dem Automaten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entnommen. Die Täter flüchteten erneut mit einem schwarzen Audi A4 Kombi, diesmal in Rtg. Hannover. An diesem befanden sich, wie bei der Tat am 16.11.21 auch, die gestohlenen Kennzeichen, NOM - KX 330.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Kripo Goslar bittet Personen, die zum Tathergang, bzw. zu dem beschriebenen Fahrzeug oder in Bezug auf das angegebene Kennzeichen, sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar- Georgenberg

Angebranntes Essen sorgte für Rettungseinsatz

Am 18.11.21, gegen 07.50 Uhr, geriet auf dem Herd in einer Wohnung in der Straße Hoher Brink, in Zubereitung befindliches Essen außer Kontrolle. Dies sorgte für eine so starke Rauchentwicklung, dass durch die ausgelösten Rauchmelder Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Goslar alarmiert wurden.

Zum Glück kam es jedoch weder zu Personen- noch zu größeren Sachschäden.

Eine vorsorgliche Untersuchung der Wohnungsinhaberin ergab keine behandlungspflichtigen Beeinträchtigungen der Gesundheit.

Die Köchin zog es jedoch aufgrund der schlechten Luft in ihrer Wohnung zunächst vor, bei Verwandten unterzukommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell