Freiwillige Feuerwehr Selfkant

FW Selfkant: Weiterer Modullehrgang der Feuerwehr Selfkant erfolgreich abgeschlossen

Selfkant (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Selfkant hielt im Zeitraum vom 3. Mai bis zum 7. Juni 2021 einen Modul 2 - Lehrgang ab. Mit diesem Lehrgang absolvierten die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer einen überwiegend theoretischen Modulteil. Lehrgangsinhalt waren Gefahren an der Einsatzstelle, Absicherung der Einsatzstelle, Menschenrettung, Leiterkunde, Knoten und Stiche sowie viele weitere Themenfelder. Der theoretische Unterricht wurde jedoch zur Festigung des erlernten Wissens durch praktische Übungen untermauert.

Mit Unterstützung der Ausbildungsleitung, bestehend aus Brandoberinspektor Pascal Beckers sowie Oberbrandmeister Alexander Schmitz, und ihrem Ausbildungsteam erlernten die Lehrgangsteilnehmer im theoretischen Unterricht die nötigen Kenntnisse, welche im Einsatzfall als Hintergrundwissen notwendig sind um eine professionelle Umsetzung zu gewährleisten.

Der diesjährige Lehrgang war auch etwas Besonderes, da aufgrund der andauernden Corona-Pandemie der Lehrgang in zwei Gruppen eingeteilt wurde, um eine Umsetzung zu ermöglichen. Somit erhielten die Lehrgangsteilnehmer der Löscheinheiten Millen-Tüddern, Schalbruch-Havert sowie der Tagesstaffel ihre Ausbildung im Gerätehaus der Löscheinheit Schalbruch-Havert, alle weiteren Lehrgangsteilnehmer im Gerätehaus der Löscheinheit Höngen-Saeffelen. Die Abschlussveranstaltung fand gemeinsam mit der theoretischen Prüfung am 7. Juni 2021 im Gerätehaus der Löscheinheit Höngen-Saeffelen statt, wo neben dem Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Josef Dahlmanns, auch der Bürgermeister Norbert Reyans es sich nicht nehmen ließ lobende Worte an den Lehrgang auszusprechen.

Zu den Teilnehmern des Modul 2 - Lehrgangs gehören:

von der Löscheinheit Millen-Tüddern: Younnes Achmaoui, Gijs de Kever, Sascha Harzheim, Lars Kellners, Noah Kranz, Guido Steffen

von der Löscheinheit Schalbruch-Havert: Niklas Jansen

von der Löscheinheit Hillensberg-Süsterseel: Max Lindenlauf, Kim Peters, Kai Piette, Lina Schmitz, Nils Spätgens

von der Löscheinheit Höngen-Saeffelen: Tobias Conen, Philipp Schmitz, Lara Tholen, Yannick van Mulken, Tom Zaunbrecher

von der Tagesstaffel der Feuerwehr Selfkant: Ingo Crommen, Leon van de Kamp, Fabian Windeln

Wir gratulieren allen Kameradinnen und Kameraden zur bestandenen Prüfung und freuen uns mit Ihnen ab nun Einsätze abarbeiten zu dürfen!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Selfkant