FW Selfkant: Regionalversorger NEW unterstützt die Feuerwehr Selfkant

Die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute ist nach Brandeinsätzen oder Verkehrsunfällen oftmals mit gesundheitsschädlichen Stoffen oder dem Blut von Verletzten verschmutzt. Damit von dieser verschmutzten Kleidung keine Gefährdungen durch die Verschleppung der Schadstoffe ausgehen, soll diese noch an der Einsatzstelle gewechselt und zur professionellen Reinigung verpackt werden. Bisher fehlte es der Feuerwehr Selfkant hier an adäquater Wechselkleidung.

Der Regionalversorger NEW leistete hier einen wertvollen Beitrag, indem er 50 Trainingsanzüge mit der Aufschrift "Feuerwehr Selfkant" zur Verfügung stellte. Als Vertreter der NEW übergaben Patrick Beckers und Klaus Upgang die Trainingsanzüge nun an den Leiter der Feuerwehr Selfkant, Josef Dahlmanns, der dabei noch einmal auf die Sinnhaftigkeit dieser Beschaffung einging.

Bürgermeister Norbert Reyans zeigte sich ebenso hocherfreut über diese großartige Unterstützung. Auch er ging noch einmal auf die vielfältigen Gefahren für die Feuerwehrleute im Einsatzalltag ein. Dabei müsse die Ausstattung mit aktueller Schutzkleidung und Technik oberste Priorität haben, auch um das ehrenamtliche Engagement zu fördern und zu unterstützen, so Norbert Reyans. Die Vertreter der NEW zeigten sich bei der Übergabe erfreut, die Feuerwehr Selfkant mit dieser Maßnahme wirkungsvoll unterstützen zu können. Die Vereinsförderung und das Trikotsponsering im Versorgungsbereich gehörten zum Selbstverständnis der NEW.

