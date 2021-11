Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 17.11.2021

Unfall mit Rüben-Lkw

Am Mi., 17.11.2021, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Rüben-Sattelzuges einen Feldweg in der Gemarkung Liebenburg. Als er aus Richtung Heißum kam und in Richtung Othfresen fuhr, kam er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca 80 000 Euro. Zur Bergung musste u.a. ein Kran hinzugezogen werden, die Arbeiten zogen sich bis 11.30 Uhr hin. Die Rüben mussten u.a. umgeladen werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell