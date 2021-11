Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Falsches Gewinnversprechen:

Am Dienstag, den 26.10.2021, meldete sich eine 83jährige Bürgerin bei der Polizei um eine Anzeige wegen Betrug zu erstatten. Sie habe vor wenigen Wochen Post eines Versandblumenhandels mit beigefügten Werbeprospekten erhalten. Darin befand sich auch eine Gewinnbenachrichtigung. Bei der Bestellung der Blumen löste sie den Gewinnaufkleber vom Prospekt ab und klebte ihn wie vorgesehen mit auf den Bestellschein. Nach ein paar Tagen erhielt sie einen Anruf von einer vorgeblichen Anwältin, die ihr mitteilte, dass sie einen Gewinn in einer Höhe von 145000,- Euro gewonnen habe. Die Anwältin erklärte ihr jedoch, dass sie um den Gewinn erhalten zu können erst einmal 3900 Euro Transferkosten zu überweisen habe. Sie Seniorin ließ sich auf eine Zahlung eines geringeren Betrages ein. Danach folgten erneut Anrufe von sogenannten Bankmitarbeiterin mit weiteren Forderungen. Dies löste dann Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aktion bei der Seniorin aus. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichte Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Wer solche oder ähnliche Anrufe erhält, sollte sich im Zweifel immer an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell