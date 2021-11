Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 17.11.21

Goslar (ots)

Betrug

Am Dienstag wurde bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet, da ein bislang Unbekannter, vermutlich mit den Daten der 79-jährigen Geschädigten, Ware bestellte und infolge dessen eine Rechnung über 8,02 Euro an die Dame gesandt wurde.

Bedrohung und Beleidigung

Im Verlauf von Streitigkeiten zwischen mehreren Beteiligten kam es am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Braunschweiger Straße zu mehreren Straftaten. Zunächst bedrohte einer der Kontrahenten, ein 62-jähriger Seesener, einen 25-jährigen, ebenfalls aus Seesen. Infolge dessen kam es zu Beleidigungen durch eine 24-jährigen gegen zwei weitere beteiligte Personen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Wildunfall

Am frühen Dienstagabend kam es auf der K 58, Pastorenweg, zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Goslar und einem querenden Fuchs. Das Tier verendete am Ort, am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

i.A. Behnke, POK'in

