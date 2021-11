POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.11.2021

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.11.2021

Goslar (ots)

Goslar

- Zeugen für Unfallflucht gesucht

Am 13.11.2021, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Börßum mit seinem VW Golf die Bundesstraße 241, von Goslar kommend, in Rtg. Vienenburg.

In Höhe der "sieben Teiche" wurde er seinen Angaben zur Folge durch einen Transporter überholt, der während des Überholvorgangs aufgrund Gegenverkehrs nach rechts gezogen sei, um einen Unfall zu vermeiden.

Der 22-Jährige habe stark abbremsen und ebenfalls nach rechts lenken müssen, um nicht mit dem Transporter zu kollidieren. Dabei sei er von der Fahrbahn angekommen und gegen die Leitplanke geraten.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.500 EUR. Der Fahrer des Transporters habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Goslar sucht den Fahrer/die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden unter 05321/3390 entgegengenommen.

Goslar

-Jugendschutzkontrollen in der Innenstadt

Am 12.11.2021 fanden in den Abendstunden auf der Museums Plaza an der Abzucht und verschiedenen anderen Örtlichkeiten in Goslar anlassbezogene Jugendschutzkontrollen durch Landkreis, Stadt und Polizei Goslar statt. An den vergangenen Wochenenden war es an unterschiedlichen Örtlichkeiten zu Ansammlungen größerer Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener gekommen. In der Folge wurden insbesondere auf der Museums Plaza und am Bahnhof Sachbeschädigungen festgestellt. Ferner fanden sich dort zurückgelassener Unrat.

Ziel der Kontrolle war u.a. die Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes, insbesondere der Konsum von Alkohol und Nikotin.

Ferner galt es auch, die Jugendlichen und Heranwachsenden in Gesprächen zu sensibilisieren, das Ruhebedürfnis der Anwohner zu respektieren, die nach dem Hochwasser 2017 neu errichtete Örtlichkeit an der Abzucht pfleglich zu behandeln und auch die Umwelt zu schonen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden aus präventiven Gründen 28 Personalien, unter ihnen die von zwei 13-Jährigen, festgestellt sowie sechs Personen durchsucht.

Es wurden insgesamt 15 Platzverweise ausgesprochen, von denen einer mit einer Gewahrsamnahme durchgesetzt werden musste. In diesem Fall wurde auch eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt und eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Registriert wurden ferner zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Sachbeschädigung sowie eine Anzeige wegen Verdachts des Diebstahls.

Fünf Minderjährige wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben.

Lüdke, KHK-

