Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen, hier: tödlicher Verkehrsunfall in Hatten

Delmenhorst (ots)

Hatten: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Sonntag, den 10.10.2021, um 12:48 Uhr, ist es in Hatten zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein aus Oldenburg stammender 80jähriger Fahrer eines Ford Kuga fuhr die Hatter Landstraße von Oldenburg kommend in Richtung Kirchhatten, als er kurz vor dem Bücklingsweg auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum zusammenstößt. Ersthelfer können den verletzten Fahrzeugführer noch aus dem Auto holen, bevor dieses Feuer fing und gänzlich ausbrannte. Auf Grund der Schwere der Verletzungen verstarb der Fahrzeugführer jedoch noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Zum Löschen des Fahrzeugbrands war die Feuerwehr Kirchhatten eingesetzt. Die Fahrbahn war zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Unfallwagens für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

