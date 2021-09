Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Installateur" eingelassen - danach fehlte die EC-Karte

Bocholt (ots)

Mit der frei erfundenen Geschichte von einem Wasserrohrbruch im Haus hat sich ein Trickdieb am Donnerstag in Bocholt Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Der Unbekannte hatte geklingelt und behauptet, der Frau drohe ein Überfluten ihrer Räume. Er wies die Seniorin an, alle Wasserhähne aufzudrehen und im Keller den Zähler abzulesen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die EC-Karte der Frau fehlte. Typisch für viele Betrugsmaschen: Die Täter lösen bei den Betroffenen emotionalen Stress aus, der ihnen wiederum ihre Tat erleichtert. Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte hereinzulassen, die unangemeldet vor der Tür stehen. Ausführliche Informationen gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/.

