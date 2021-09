Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Beim Abbiegen kollidiert

Raesfeld (ots)

Gegen den Auflieger eines Lkw geprallt ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Raesfeld-Erle. Die 54-Jährige war gegen 09.10 Uhr auf der Straße Hilgenstuhl aus Richtung Schäpersweg kommend unterwegs. Als die Gescherin nach rechts auf die Straße Hagen abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Lkw eines 47-jährigen Coesfelders. An der Einmündung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

