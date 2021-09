Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Radfahrer kollidiert

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu kam es gegen 22.35 Uhr in der Innenstadt: Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Wagen von der Mühlenstraße kommend nach links in die Johann-Walling-Straße abbiegen. Dabei schnitt der Borkener die Kurve und stieß in der Einmündung mit dem Radfahrer zusammen, der auf der Johann-Walling-Straße in Richtung Brinkstraße fuhr. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Radfahrer aus Borken zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

