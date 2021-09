Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - E-Mobil-Fahrer kollidiert mit Auto

Vreden (ots)

Gegen einen Wagen ist am Donnerstag ein 83 Jahre alter Mann mit seinem E-Mobil in Vreden gefahren. Der Vredener hatte gegen 17.45 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich den Klühnmarkt aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Twickler Straße befahren, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto des 53-Jährigen kam. Der Autofahrer aus Vreden hatte die Twickler Straße aus Richtung Windmühlenstraße kommend in Richtung Ottensteiner Straße befahren. Der Scooterfahrer verletzte sich leicht, eine ärztliche Behandlung war zunächst aber nicht erforderlich. Der Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert. An der Unfallstelle gilt die Regel "Rechts-vor-links".

