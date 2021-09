Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Guthaben-Codes erschlichen

Stadtlohn (ots)

Kartencodes ergaunert haben Unbekannte am Mittwoch in Stadtlohn. Eine Frau meldete sich telefonisch bei der Mitarbeiterin eines Geschäfts und behauptete, im Auftrag des Inhabers anzurufen. Zudem zeigte das Display vermeintlich dessen Nummer an. Um ein neues Kartenlesegerät installieren zu können, werde sich noch ein weiterer Anrufer melden. Dieser rief etwas später an und nannte ein zuvor mit der ersten Anruferin vereinbartes Passwort. Durch die geschickt mehrstufig aufgebaute Masche getäuscht, gab die Mitarbeiterin die Codes mehrere Gutscheinkarten durch. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche und bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell