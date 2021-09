Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Wohnhaus eingebrochen

Isselburg (ots)

Schmuck und Geld haben Einbrecher am Donnerstag bin Isselburg erbeutet. Die Täter sind zwischen 08.25 Uhr und 12.00 Uhr mit Gewalt in ein Wohnhaus an der Straße Im Wiesengrund eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie die Terrassentür aufgehebelt und im Inneren sämtliche Schränke und Schubfächer durchsucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

