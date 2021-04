Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen eingeleitet

Gaggenau (ots)

Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag auf insgesamt drei Gartengrundstücken in der Verlängerung der Straße "Am Häuselsberg" zu schaffen. Auf den Flurstücken hebelten die ungebetenen Besucher mehrere Türen auf. Während es auf einem Grundstück nicht gelang, in einen Geräteraum zu gelangen, machten die Langfinger in zwei weiteren Gartenhütte geringwertige Beute. Durch ihr gewaltsames Vorgehen sorgten sie für einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell