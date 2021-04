Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Einbrecher am Werk

Gaggenau (ots)

Noch unbekannte Einbrecher machten sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in einem Schulgebäude in der Mühlstraße zu schaffen. Die ungebetenen Besucher hantierten gewaltsam an mehreren Türen, bis sie schließlich in das Innere des Anwesens gelangten. Dort entwendeten sie einen Tresor und mehrere elektronische Gegenstände. Neben einem beachtlichen Diebstahlschaden, hinterließen die Langfinger durch ihr rabiates Vorgehen auch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

