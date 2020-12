Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Temposünder ertaptt

Drei Autofahrer die es mit dem Tempolimit nicht so genau nahmen, stoppte die Polizei am Dienstag bei Hattenhofen.

Am Dienstag Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 1419 bei Hattenhofen durch. Zwischen 8 und 9 Uhr ertappten die Beamten drei Autofahrer die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h hielten. Gegen 8.30 Uhr hielten die Beamten einen 51-Jährigen mit seinem Audi an. Er war um 33 km/h zu schnell. Zwei weitere Autofahrer fuhren jeweils 27 km/h zu schnell. Auch einen 23-Jährigen stoppten die Polizisten, da er nicht angegurtet war. Bei der weiteren Kontrolle seines Fiat Kastenwagens ergab sich der Verdacht, dass sein Fahrzeug überladen war. Die Polizisten fuhren mit ihm zu einer Fahrzeugwaage. Dort bestätigte sich der Verdacht. Der Fiat hatte etwa 500 Kilogramm zu viel geladen. Erst als sein sein Fahrzeug umgeladen war, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

