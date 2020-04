Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Fortbildungsstätte ++ Seevetal/BAB 7 - Auffahrrampen aus Auflieger gestohlen ++ Winsen/Luhdorf - Unfall beim Abbiegen ++ Harmstorf - Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Undeloh (ots)

Einbruch in Fortbildungsstätte

In der Nacht zu Donnerstag sind Diebe in eine Fortbildungsstätte an der Straße Zur Dorfeiche eingebrochen. Dazu hatten die Täter zunächst ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Anschließend brachen sie im Inneren des Hauses mehrere Türen auf. In einem Büro brachen die Diebe einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Seevetal/BAB 7 - Auffahrrampen aus Auflieger gestohlen

Am Mittwoch, gegen 20.00 Uhr, legte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz Hasselhöhe eine nächtliche Ruhepause ein. Am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, bemerkte der Mann, dass Diebe ihm in der Nacht die zwei rund 2,5 Meter langen Auffahrrampen des Sattelaufliegers gestohlen hatten. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Wie die Täter die beiden Rampen abtransportierten, ist unklar.

Winsen/Luhdorf - Unfall beim Abbiegen

An der Winsener Landstraße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.10 Uhr wollte eine 78-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Radbrucher Straße in die L 234 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Pkw einer 55-Jährigen, die in Richtung Winsen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 30-jährige Beifahrerin der 55-jährigen Frau leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Harmstorf - Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 76-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der K 9 schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Ford Kuga von Harmstorf in Richtung Ramelsloh unterwegs. Etwa 400 Meter hinter dem Ortsausgang kam der Wagen des Mannes aus noch unklarer Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Ford gegen einen Straßenbaum und wurde massiv beschädigt. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

