Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abbiegeunfall

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin in Gronau bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Die Gronauerin war auf dem Radweg der Kaiserstiege in Richtung Gildehauser Straße unterwegs, als sie am Hinterrad von einem Auto eines 55-Jährigen touchiert wurde. Der Gronauer wollte von der August-Hahn-Straße kommend nach rechts auf die Kaiserstiege abbiegen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell